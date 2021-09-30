В Крыму зафиксирована массовая гибель птиц

На северо-востоке Крыма, на побережье залива Сиваш, зафиксирована массовая гибель птиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые сигналы начали поступать еще в середине сентября от жителей села Соляного, расположенного у основания Арабатской стрелки. Обследовав побережье отсела Ленино до Соляного, орнитологи обнаружили около 7 тысяч погибших особей. Подавляющее большинство из них – черношейная поганка, но есть пеганки, морские голубки, чомги, хохотуньи и озерные чайки.

Сейчас ученые выясняют, что стало причиной массовой гибели. Одна из версий – болезнь:

«Основным кормовым объектом черношейной поганки является мелкая рыба и крупные личинки насекомых. Но их нет в районе Сиваша, где обнаружили птиц. Поэтому факт отравления, хотя и возможен, но маловероятен, – цитирует РИА Новсти Крым орнитолога, ведущего инженера-эколога управления ООПТ РК Александра Гринченко. – Наиболее вероятна вирусная инфекция, причем специфичная для черношейной поганки, поскольку живых поганок обнаружить не удалось. Представители других видов полегли в меньшем количестве и в непосредственной близости от места гибели находились живые особи».

В пользу этой версии говорит поведение еще живых птиц, которых удалось снять на видео: у них была потеряна ориентация, отмечалась разбалансировка и другие поражения центральной нервной системы.

Ученые не исключают, что в ближайшее время погибших птиц могут находить на западному берегу Сиваша в Кировском и Советском районах.

Симферополь, Лиана Макоба

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