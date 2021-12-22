На западе Крыма уничтожили треть популяции краснокнижных птиц

На западе Крыма погибла треть популяции дроф.

Напомним, эта крупная птица в XIX веке была одним из популярны объектов охоты. В итоге к концу XX века стала очень редким, исчезающим в дикой природе видом. Например, в Крыму за последние 70 лет численность сократилась в 2,5 раза. На сегодняшний день на полуострове зимует не более 2 тысяч дроф. Десятая часть этой популяции была зафиксирована на западе Крыма. Гнездящихся дроф на полуострове вообще не более 130 условных пар. При этом Крым до сих пор считался «обладателем» самой большой постоянной группировкой дроф в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в середине декабря в окрестностях села Кормовое (Первомайский район) охотники наткнулись на массу мертвых дроф. Когда на место приехали орнитологи, большинство трупов уже было закопано.

«После того, как появилась информация о гибели дроф, хозяева полей их собрали и закопали, – цитирует «Российская газета» старшего преподавателя кафедры геоэкологии факультета географии КФУ Григория Прокопова. – Охотники это видели. До того, как дрофы были закопаны, насчитали 59 птиц. Мы нашли еще 13 в разной степени разложения – от целой тушки до полностью съеденных – лисами, собаками, хищными птицами. Там же мы нашли останки отравившихся зайцев и куропаток».

Сведения о погибших птицах поступили также из села Межводное.

По словам специалистов, столь массовой гибели представителей краснокнижного списка в Крыму еще не регистрировали.

По мнению орнитологов, птиц погубило отравленное зерно, разбросанное на полях для борьбы с грызунами. Оно окрашено в красный цвет, поэтому привлекает внимание. Пока это только предположение, доказать которое будет сложно – трупы уничтожены, поэтому есть сложности с получением необходимого для исследования материала.

«Охотники помалкивают, так как при подозрении на болезнь санитарные органы закроют охоту. А аграриям тем более это не надо, – говорит Прокопов. – Но очень похоже на фосфид цинка. Этот ядохимикат запрещен во многих европейских странах, в том числе в России и соседней Украине из-за огромного вреда окружающей среде.

При попадании в желудок животного фосфид цинка, растворяясь в соляной кислоте желудочного сока, разлагается с выделением фосфористого водорода. Последний действует на стенки желудка, проникая затем во внутренние органы, влияя на кровь и нервную систему. В результате погибают не только грызуны, но и дикие гуси, журавли, зайцы, крупный рогатый скот, а также люди. В большом количестве гибнут хищные птицы, поедающие отравленных грызунов. Особенно страдают занесенные в Красную книгу виды. В Крым запрещенный препарат завозят под другими названиями и продолжают широко применять в сельском хозяйстве».

Версию Прокопова поддерживает доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Сергей Иванов. По его словам, аграрии должны подсыпать яд исключительно в мышиные норы, но это более трудоёмкий процесс.

Отметим, что дрофа занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы, Красные книги всех стран, где она обитает. Кроме того, ее охрана регламентируется большим списком различных международных конвенций.

В минэкологии Крыма сообщили, что по факту гибели птиц возбудили дело об административном правонарушении: «После проведения административного расследования виновные лица, в случае их установления, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а также приняты меры по устранению выявленного нарушения природоохранного законодательства», – цитирует ForPost представителей ведомства, добавивших, что нарушителям-физлицам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, юрлица – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

При этом, по мнению орнитологов, примерный ущерб только от инцидента в Кормовом оценивается почти в 4 миллиона рублей. Но, по словам Прокопова, нанесенный урон гораздо выше: «Такими темпами, как вид сейчас уничтожается, Крым утрачивает своё ключевое значение в сохранении вида, теряет часть своей природной уникальности».

Ученый отметил, что масштабы проблемы могут быть гораздо больше, так как в Крыму фактически разрешили любительскую и спортивную охоту на особо охраняемых природных территориях. В итоге, в ноябре текущего года, при проведении учетов дрофы на Керченском полуострове, на территории природного парка «Караларский» этих птиц практически не обнаружили.

«Но на территории парка находились люди с оружием, – рассказал Прокопов. – А все дрофы находились за пределами парка. Это говорит о том, что территория ООПТ с такой «охраной» не выполняет своих функций».

Добавим, что по данным министерства сельского хозяйства РК, за последние 3 месяца в регионе против грызунов обработали более 11 тысяч гектар полей, из них менее трети – биопрепаратами, внесенными в список разрешенных на территории России пестицидов и ядохимикатов.

Ранее на северо-востоке Крыма было обнаружено сразу несколько тысяч мертвых птиц.

Симферополь, Лиана Макоба

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