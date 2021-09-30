В Крыму продлили антиковидные ограничения

В Крыму продлили ограничения по коронавирусу до 1 декабря текущего года. Указ об этом сегодня подписал глава региона Сергей Аксенов. Документ опубликован на сайте правительства РК.

Согласно тексту указа, до 1 декабря продлен запрет на работу хостелов, развлекательных центров, детских досуговых организаций в выходные и праздничные дни.

Кроме того, продлен запрет на проведение развлекательных мероприятий, в том числе конкурсов, ярмарок, розыгрышей на территории торгово-развлекательных комплексов.

Организация культурно-досуговых мероприятий разрешена лишь при условии заполняемости зала до 75% от общего количества мест.

Экскурсии в музеях возможны при условии формирования групп численностью до 10 человек и менее (из расчета площади посещаемого зала не менее чем 5 кв. метров на 1 экскурсанта), говорится в сообщении.

Надо отметить, что за последние две недели суточная заболеваемость ковидом в Крыму выросла почти в полтора раза по сравнению с серединой сентября. За минувший день в регионе выявили почти 400 новых случаев Covid-19.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 30.09.21

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