«Передайте своему президенту» – аудиторы ЕС назвали Украину самой коррумпированной страной

20 лет борьбы с коррупцией на Украине при активной поддержке ЕС не принесли никакого результата. Кроме того, ушли впустую средства, целевым образом выделенные Евросоюзом украинским властям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в посвящённом Украине докладе Европейской аудиторской палаты (ECA).

«Более 20 лет ЕС поддерживает Украину в ее программе реформ. Борьба с коррупцией, которая является серьезным препятствием на пути развития страны и противоречит ценностям ЕС, является неотъемлемой частью этого. ЕС пытается решить проблему коррупции в Украине как приоритетную проблему, он направляет средства и усилия через различные сектора, от конкурентной среды до судебной системы и гражданского общества. Однако, по мнению аудиторов, поддержка и принятые меры не принесли ожидаемых результатов», – заявили в ECA.

Представитель Европейской аудиторской палаты Юхан Партс заявил в интервью «Интерфакс-Украина», что в Европе больше нет ни одной страны с таким уровнем коррупции.

Украинские журналисты напомнили аудитору слова президента Зеленского, который заявил, что «в Европе везде есть коррупция», поэтому данный критерий не может являться препятствием для вступления Украины в ЕС и НАТО.

«Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, можно сказать, что ситуация на Украине несопоставима ни с одной из стран-членов ЕС», – заявил Партс.

«Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием – ВВП на душу населения и индексом коррупции», – отметил аудитор и добавил, что в этом отношении ситуация на Украине никак не изменилась за последние почти 30 лет.

«А ведь все мы (бывшие соцстраны Восточной Европы – прим «НД») начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это – результат влияния коррупции», – подытожил аудитор.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.09.21

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