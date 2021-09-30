Всем украинским олигархам могут запретить въезд в ЕС

Европейский союз считает украинских олигархов виновными в том, что в стране на протяжении трёх десятилетий процветает коррупция. Поэтому ЕС уже составил списки и готовится ограничить деятельность украинских олигархов на европейском рынке, а также запретить им въезд в страны Евросоюза.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинским СМИ заявил представитель Европейской аудиторской палаты Юхан Партс.

По его словам, эта мера действенная и простая, в отличие от долгого согласования санкционных мер против украинских олигархов странами ЕС.

«Мы не говорим о санкциях, мы немного скромнее – мы предлагаем, что нужно сделать, чтобы эта антикоррупционная стратегия Евросоюза была более эффективной, и мы предлагаем, чтобы речь шла не только о сотрудничестве ЕС и украинского правительства в борьбе с коррупцией, но, и чтобы сам ЕС мог ограничить влияние и власть этих групп людей. Если вы хотите услышать какие-то имена, вы можете открыть СМИ. Не нам называть имена, это не работа аудиторов», – сказал Партс.

Напомним, ранее Европейская аудиторская палата заявила, что 20 лет борьбы с коррупцией на Украине при активной поддержке ЕС не принесли никакого результата. Кроме того, ушли впустую средства, целевым образом выделенные Евросоюзом украинским властям.

Симферополь, Валентин Карамазов

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