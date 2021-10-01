Суд смягчил меру пресечения экс-главе минстроя Крыма

Верховный суд Крыма смягчил меру пресечения экс-министру строительства РК Михаилу Храмову, фигуранту уголовного дела о мошенничестве и хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Согласно решению суда, бывшего главу минстроя переведут из СИЗО под домашний арест. Экс-чиновник будет находиться под домашним арестом как минимум до 22 ноября.

Таким образом, Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты Храмова на решение Киевского районного суда Симферополя об избрании бывшему министру меры пресечения в виде заключения под стражу.

Храмов отпустят из-под стражи 1 октября, а отбывать домашний арест будет по месту регистрации в Севастополе, передает «Крыминформ» со ссылкой на судью ВС РК.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе были отправлены в отставку вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. В их рабочих кабинетах провели обыски и выемку документов.

Позже обоих экс-чиновников задержали и арестовали в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о необоснованном завышении стоимости строительства в рамках ФЦП водовода от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла, предназначенного для обеспечения водой Симферополя. Следствие оценило ущерб бюджету в 57,5 млн рублей. Кабанов свою вину не признал.

Киевский районный суд Симферополя заключил Кабанова и Храмова под стражу 24 сентября. Следователи, учитывая серьезность обвинения, настаивали на аресте и помещении экс-чиновников в СИЗО, защита предлагала ограничиться домашним арестом, предъявив документы, что ущерб уже возмещен. Суд поддержал сторону обвинения. Кабанов, Храмов и подрядчик Журавлев были отправлены под стражу сроком на два месяца.

Симферополь, Наталья Петрова

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