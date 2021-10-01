В Крыму перевели под домашний арест бывшего вице-премьера Кабанова

Верховный суд Крыма на заседании в пятницу изменил меру пресечения бывшему вице-премьеру РК Евгению Кабанову по делу о крупном мошенничестве, удовлетворив апеляционную жалобу его адвокатов. Экс-чиновника отпустят из СИЗО под домашний арест до 22 ноября.

Ранее сегодня Верховный суд РК смягчил меру пресечения другому фигуранту дела – бывшему главе минстроя Крыма Михаилу Храмову. Его, также как и Кабанова, перевели под домашний арест до 22 ноября. Для обоих установлен ряд запретов, отметили в суде.

Напомним, Михаил Храмов лишился поста министра строительства РК 22 сентября, на следующий день был уволен с должности вице-премьера Евгений Кабанов. В их рабочих кабинетах провели обыски и выемку документов. Позднее обоих задержали в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества и хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о необоснованном завышении стоимости строительства в рамках ФЦП водовода от Ивановского водозабора до Межгорного гидроузла, предназначенного для обеспечения водой Симферополя. Следствие оценило ущерб бюджету в 57,5 млн рублей. Кабанов свою вину не признал.

24 сентября Киевский районный суд избрал для Кабанова и Храмова меру пресечения в виде содержания под стражей, удовлетворив ходатайство следствия. В то же время защита обоих настаивала на домашнем аресте для экс-чиновников, предъявив документы о возмещении ущерба. Суд поддержал обвинение, отправив Кабанова, Храмова и подрядчика Журавлева под стражу сроком на два месяца.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 01.10.21

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