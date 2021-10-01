Ковид не помешает провести Ялтинский международный экономический форум

Представитель вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщил, что на фоне подъема заболеваемости Covid-19 в Крыму отменять VI Ялтинский международный экономический форум не планируется.

«Подготовка к форуму продолжается в штатном режиме», – цитирует чиновника РИА «Новости».

В этом году Ялтинский форум пройдет с 4 по 6 ноября с соблюдением антиковидных мер. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что число участников Ялтинского международного экономического форума будет ограничено. По его словам, в этом году ожидается примерно 2500 участников.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 01.10.21

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