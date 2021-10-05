Глава Крыма отреагировал на обыски в горсовете Евпатории

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил проведение в Евпатории следственных действий в отношении председателя местного горсовета Олеси Харитоненко.

«В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия», – написал руководитель РК в соцсети.

Аксенов пообещал, что «процесс усиления контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен». «Это постоянная системная работа, и никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет», – резюмировал он.

Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили о проведении обысков в мэрии и городском совете депутатов Евпатории. Также сообщалось о задержании главы администрации Евпатории Романа Тихончука и главы горсовета Олеи Харитоненко.

По сведениям источника РИА «Новости», Харитоненко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса (ст. 285 УК РФ). Тихончук проходит по делу как свидетель, уточнил собеседник агентства.

Между тем в городском совете Евпатории опровергли информацию о задержании Харитоненко. Об этом, в частности, заявила ее заместитель Эмилия Леонова. По ее утверждению, сейчас чиновница находится в своем кабинете, а после завершения своих дел «поедет на лечение», передает ТАСС.

Симферополь, Наталья Петрова

Симферополь. Другие новости 05.10.21

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