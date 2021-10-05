В Крыму задержали глав администрации и горсовета одного из курортных городов

В Крыму задержали главу администрации Евпатории Романа Тихончука и главу горсовета Олесю Харитоненко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мэрии и городском Совете депутатов проводятся обыски, изымаются документы. По некоторым данным, следственные действия могут быть связаны с делом арестованного ранее вице-премьера Крыма Евгения Кабанова.

Отметим, что Харитоненко является членом Государственного совета России.

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 05.10.21

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