В Крыму отстранили от должности спикера горсовета

Евпаторийский городской суд отстранил от занимаемой должности спикера местного горсовета Олесю Харитоненко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с соответствующим ходатайством в суд обратился старший следователь ГСУ СК Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, так как Харитоненко предъявлено обвинение в совершении преступления.

Напомним, в начале октября в мэрии и городском Совете депутатов Евпатории прошли обыски, а главе администрации Евпатории Роману Тихончуку и главе горсовета Олесе Харитоненко пришлось объясняться со следователями.

Позже прокуратура внесла в горсовет представление об отстранении главы городской администрации Тихончука от должности в связи с утратой доверия, однако депутаты вопрос «замотали».

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 26.10.21

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