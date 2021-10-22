Аксенову снова указали, кто в Крыму хозяин

В Крыму разгорается новый административный скандал: в Евпатории депутаты активно уклоняются от рассмотрения представлений прокуратуры и распоряжений главы республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 октября в администрации и горсовете Евпатории прошли обыски, а мэру Роману Тихончуку и спикеру горсовета Олесе Харитоненко пришлось объясняться с правоохранительными органами.

14 октября глава РК Сергей Аксенов объявил Тихончуку выговор, а на следующий день прокуратура внесла в горсовет представление об отстранении главы городской администрации от должности в связи с утратой доверия.

Вопрос должны были рассматривать на комиссии по этике, назначенной на 20 октября. Но на заседание пришел только представитель прокуратуры, а члены комиссии уклонились от обсуждения под различными предлогами.

Тогда вопрос вынесли на сессию горсовета, назначенную на 22 октября. Однако сессия сегодня не состоялась: спикер Харитоненко и ее заместитель вместе ушли на больничный. Депутатам разослали уведомления об отмене сессии и о том, что «о дате, времени, месте ближайшей сессии будет сообщено дополнительно». Кстати, уведомления почему-то рассылали из администрации города.

Наблюдатели усмотрели за этими маневрами очередное обострение отношение между главой РК Аксеновым и спикером Госсовета РК Константиновым.

«Как и два года назад в Керчи (где после скандала с блокадными батонами и неоднократных указаний губернатора отказалась увольняться председатель горсовета Хужина), Аксенову противостоит клиентела спикера госсовета Константинова в Евпатории. Говорят: это он снова стоит за отказом главы местного парламента Харитоненко отправлять в отставку мэра Тихончука по требованию прокуратуры и вменять ему губернаторские дисциплинарки, – пишет «Крымский канал» в telegram. – Константинов советует подопечным набраться терпения, не реагировать на выговоры главы республики и его телефонную истерику, потому что стейкхолдеры российской власти начали спроваживать Аксенова в аппарат президента».

Насколько эти выводы соответствуют действительности, пока непонятно. Но то, что происходит в горсовете Евпатории, мало похоже на цепь случайных совпадений.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 22.10.21

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