Теперь Развожаев: президент вывел из президиума Госсовета страны губернатора Севастополя

Владимир Путин исключил губернатора Севастополя Михаила Развожаева из состава президиума Госсовета РФ. Соответствующий указ размещен на портале официально-правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместе с Развожаевым президиум покинули губернаторы Иркутской области Игорь Кобзев, Магаданской области Сергей Носов, Оренбургской области Денис Паслер, Архангельской области Александр Цыбульский, Курской области Роман Старовойт, Тюменской области Александр Моор, главы Коми Владимир Уйба, Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и экс-губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Наблюдатели считают, что для некоторых глав регионов выход из состава президиума Госсовета равнозначен «черной метке».

В числе тех, кто занял освободившиеся места, еще один губернатор Севастополя – правда, бывший, а ныне глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Кроме того, Владимир Путин подписал указ об исключении из состава Госсовета России экс-главы евпаторийского горсовета Олеси Харитоненко. Напомним, суд отстранил ее от должности по ходатайству Следственного комитета.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 15.11.21

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