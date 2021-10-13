Крымчанин решил сжечь сына, чтобы отомстить жене

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении мужчины, пытавшегося убить четырехлетнего сына и истязавшего жену.
Как уже сообщал «Новый День», 7 октября в одну из больниц Алушты поступил 4-летний малыш с ожогами. Медики вызвали следователей, те установили, что ребенок поехал с отцом в лес, а там произошло возгорание автомобиля.
Мальчик получили ожоги конечностей и лица общей площадью до 13% тела.
В ходе расследования выяснилось, что 6 октября 43-летний крымчанин забрал ребенка у бывшей жены и повез его к озеру в районе села Лучистое. Заехав в лес, мужчина поджег машину вместе с собой и малышом.
Опрос матери ребенка, родственников и знакомых семьи показал, что крымчанин неоднократно избивал жену.
«Возбуждено уголовное дело по фактам покушения на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом; истязания беременной женщины, нарушения неприкосновенности частной жизни», – сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю.
Сейчас мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции.
Свое расследование проводит и прокуратура РК: проверяется действия правоохранительных органов при рассмотрении заявлений бывшей супруги мужчины по факту совершения им противоправных действий.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 13.10.21
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