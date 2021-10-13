Запад может помочь Украине отправить Поклонскую с пляжей Кабо-Верде прямиком в киевский изолятор

Официальный Киев готовит документы на экстрадицию посла РФ в Республике Кабо-Верде Натальи Поклонской на Украину, где против экс-прокурора Крыма открыто уголовное дело по статье «государственная измена».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил экс-заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов.

По его словам, Наталья Поклонская по всем международным законам остаётся гражданкой Украины и «должна нести ответственность за свою антигосударственную деятельность».

«Хорошая новость для Минюста Украины и прокуратуры АР Крым и Севастополя, и не очень – для Кабо-Верде. Готовятся документы на экстрадицию для назначенной госпожи посла РФ. Одно дело – уже в суде, второе расследуется. Таким образом, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе», – заявил Мамедов.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде (бывшая португальская колония).

Отметим, что сама Поклонская в последнее время часто с любовью отзывалась об Украине, называла украинским Донбасс, отказывалась считать себя русской, слала в соцсетях приветы «молодому и энергичному» президенту Зеленскому и даже мечтала быть назначенной послом в Киеве.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 13.10.21

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