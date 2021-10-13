Экс-прокурор и экс-депутат Крыма Поклонская покидает Россию

Экс-прокурор и экс-депутат Крыма Наталья Поклонская получила новую должность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде.

Это маленькое государство расположено на островах Зелёного Мыса в Атлантическом океане в 600 км от западного побережья Африки.

Свою миссию на новом посту Поклонская видит в том, чтобы «внести каплю красоты … красоту дать какую-то через мою работу».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.10.21

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