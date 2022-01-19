Наталья Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде

Назначенная ранее послом России в Кабо-Верде бывший прокурор Крыма и экс-депутата Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что в связи с личными обстоятельствами она не вступит в должность.

«Нет, не планирую. Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства», – рассказала Поклонская ТАСС. При этом она отметила, что хочет быть полезной России. «Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», – подчеркнула Поклонская.

В МИД России эту информацию подтвердили, отметив, что ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по личным причинам.

Напомним, 13 октября прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде. Это карликовое государство расположено на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от западного побережья Африки.

Поклонская говорила, что свою миссию на новой должности видит в том, чтобы «внести каплю красоты … красоту дать какую-то через мою работу».

Добавим, что политик должна была прибыть в Кабо-Верде до середины ноября 2021 года. Промедление с отъездом она связывала с процедурами трудоустройства.

Москва, Наталья Петрова

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