СМИ назвали возможное новое место работы Натальи Поклонской

Экс-прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Наталья Поклонская может получить должность замглавы Россотрудничества. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества», – рассказал собеседник агентства, добавив, что этот вопрос сейчас обсуждается.

Сама Поклонская заявила, что пока преждевременно комментировать ее новое место работы. При этом она подчеркнула, что «готова с радостью работать в любой должности», где будет полезна стране и ее руководству.

Напомним, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом Российской Федерации в республике Кабо-Верде. Это карликовое государство расположено на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от западного побережья Африки.

Ранее на этой неделе, 19 января Поклонская сообщила, что не поедет послом в Кабо-Вербе в связи с личными обстоятельствами. В МИД России подтвердили эту информацию.

Москва, Наталья Петрова

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