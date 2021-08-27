Наталью Поклонскую «сватают» на пост посла в Африке

Экс-прокурор Крыма, зампред думского комитета по международным делам Наталья Поклонская может стать послом России в Кабо-Верде.

Комитет может рассмотреть вопрос об одобрении ее кандидатуры в ближайшее время, документы на Поклонскую уже готовы, сообщает РБК со ссылкой на источники в Госдуме. По их сведениям, с Поклонской уже провели консультации. Депутат сама изъявила желание заняться дипломатической деятельностью, уверяют источники издания, близкие к Кремлю.

Поклонская пока не прокомментировала эту информацию.

Республика Кабо-Верде находится в Западной Африке на островах Зеленого мыса. Это небольшое государство с населением 560 тыс. человек. Пост посла России в этой стране с 2018 года занимает Владимир Соколенко, говорится на сайте диппредставительства.

Ранее Поклонская отказалась от участия в выборах депутатов Госдумы, объяснив это переходом на новую работу. При этом она не уточнила, какую должность займет. «Я снова смогу надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно»», – отметила Поклонская.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.08.21

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