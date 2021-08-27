Поклонская высказалась о назначении послом. Кадровый вопрос обсудят в Госдуме

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что ей интересна дипломатическая деятельность, однако пока рано комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве. Так экс-прокурор Крыма высказалась о своем возможном назначении послом России в западноафриканском островном государстве Кабо-Верде, известном как Острова Зеленого Мыса.

Поклонская при этом напомнила, что все еще является депутатом Госдумы, отметив, что не намерена комментировать информацию о будущем трудоустройстве. «Не хочу забегать наперед», – сказала она РИА «Новости». Также она отказалась уточнить, чем конкретно займется после сложения депутатских полномочий.

Напомним, в конце мая Поклонская заявила, что не будет участвовать в выборах в Госдуму, потому что ей предложили новую работу. По ее словам, она «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о возможном назначении Поклонской послом в Кабо-Верде.

Позже стало известно, что комитет Госдумы по международным делам обсудит данный вопрос в ближайшее время. Об этом, в частности, заявил в комментарии информагентствам первый зампред комитета Дмитрий Новиков.

Москва, Наталья Петрова

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