В республиканской больнице Крыма девочку долечили до кровавых пролежней

Жительница Крыма обвинила сотрудников Республиканской детской инфекционной клинической больницы в причинении серьезного вреда своей дочери.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале текущего года 17-летняя девочка попала в ДТП в Санкт-Петербурге. Врачи спасли ей жизнь, но она находится в вегетативном состоянии. В начале июня семья вернулась в Крым, а через 3 месяца девочка заболела.

Ее доставили в реанимацию РДИКБ. Родителей в реанимацию не пускали, а когда через 3 недели мать все-таки увидела девочку, то была в шоке: все тело дочери было в кровавых пролежнях. Особенно ужасно выглядели ягодицы.

Медики заявили, что переворачивали пациентку каждый час, но пролежни при подобном образе жизни – обычное дело. Мать возмутилась: до этого девочка 3 месяца пролежала дома, и все было в порядке, а в больнице кровавые язвы образовались за 3 недели.

Сейчас пациентка находится в другой больнице. А ее мать обратилась в правоохранительные органы с просьбой оценить действия сотрудников РДИКБ.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.10.21

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