В Крыму возбуждено уголовное дело из-за неоказания медицинской помощи ребенку

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту неоказания медицинской помощи несовершеннолетней.

Как уже сообщал «Новый День», в начале текущего года 17-летняя крымчанка попала в ДТП в Санкт-Петербурге. Врачи спасли ей жизнь, но она находится в вегетативном состоянии. В начале лета семья вернулась в Крым, а через 3 месяца девочка заболела.

Ее доставили в реанимацию республиканской детской инфекционной клинической больницы. Родителей в реанимацию не пускали, а когда через 3 недели мать все-таки увидела девочку, то была в шоке: все тело дочери было в кровавых пролежнях. Медики заявили, что переворачивали пациентку каждый час. Мать возмутилась: до этого девочка 3 месяца пролежала дома, и все было в порядке, а в больнице кровавые язвы образовались за 3 недели.

Ребенка перевели в другую больницу, а историей с пролежнями занялись следователи.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту неоказания помощи больному (часть 1 статьи 124 УК РФ)», – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Свою проверку продолжает и прокуратура.

Симферополь, Лиана Макоба

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