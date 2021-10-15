В Крыму вынесли приговор украинскому шпиону

В Крыму вынесли приговор гражданину Украины Константину Ширингу, обвиненному в шпионаже.

Как уже сообщал «Новый День», весной прошлого года спецслужбы заявили о задержании российской военнослужащей Татьяны Кузьменко и гражданина Украины Константина Ширинга.

По версии следствия, в 2017-2018 годах женщина передавала представителям украинской военной разведки доверенные ей по службе сведения, составляющие государственную тайну, а ее гражданский муж шпионил по заданию украинской спецслужбы.

3 июня текущего года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Кузьменко к 8 годам лишения свободы, отсрочив исполнение приговора на 2 года – до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста.

Вчера Верховный суд РК признал Константина Ширинга виновным в шпионаже и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.10.21

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