Украина просит включить Нафтогаз в процесс сертификации «Северного потока-2»

Киев обратился к Еврокомиссии, чтобы она включила «Нафтогаз» и учитывала его мнение в процессе выдачи сертификации газопроводу «Северный поток-2» перед подачей газа в европейскую трубопроводную систему.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Вместе с тем, она признала, что европейцы не спешат предоставлять «Нафтогазу» такую возможность.

«Нафтогаз» обратился к Еврокомиссии, чтобы присоединиться к дебатам в качестве третьей стороны, пока Еврокомиссия будет готовить заключение по сертификации «Северного потока-2». Чтобы исключить предвзятость с украинской стороны, «Еврокомиссия обратилась к специальному агентству, которое функционирует в ЕС, чтобы они сделали непредвзятый анализ всех рисков и потенциальных угроз, связанных с реализацией «Северного потока-2», – сообщила Стефанишина.

По словам украинских экспертов, обращение украинской стороны к Еврокомиссии является последней отчаянной попыткой Киева притормозить запуск «Северного потока-2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.10.21

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