Украину допустят к сертификации «Северного потока-2» – с правом совещательного голоса

«Нафтогазу» и оператору ГТС Украины могут разрешить участвовать в процессе сертификации Федеральным сетевым агентством Германи и Еврокомиссией газопровода «Северный поток-2».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают СМИ Украины.
Вместе с тем, представители «Незалежной» получат лишь право совещательного голоса. Мнение украинской стороны будет выслушано и «принято к сведению».
Кроме того, заявка Украины на участие в сертификации будет рассматриваться в течение месяца.
«Заявки находятся на рассмотрении... Приглашенные стороны («Нафтогаз» и ГТС Украины) имеют процессуальные права в административной процедуре, в частности право высказать свое мнение», – уточнил немецкий регулятор.
Напомним, ранее Киев обратился к Еврокомиссии, чтобы она привлекла «Нафтогаз» и учитывала его мнение в процессе выдачи сертификата газопроводу «Северный поток-2» перед подачей газа в европейскую трубопроводную систему.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 28.10.21
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