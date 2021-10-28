Украину допустят к сертификации «Северного потока-2» – с правом совещательного голоса

«Нафтогазу» и оператору ГТС Украины могут разрешить участвовать в процессе сертификации Федеральным сетевым агентством Германи и Еврокомиссией газопровода «Северный поток-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают СМИ Украины.

Вместе с тем, представители «Незалежной» получат лишь право совещательного голоса. Мнение украинской стороны будет выслушано и «принято к сведению».

Кроме того, заявка Украины на участие в сертификации будет рассматриваться в течение месяца.

«Заявки находятся на рассмотрении... Приглашенные стороны («Нафтогаз» и ГТС Украины) имеют процессуальные права в административной процедуре, в частности право высказать свое мнение», – уточнил немецкий регулятор.

Напомним, ранее Киев обратился к Еврокомиссии, чтобы она привлекла «Нафтогаз» и учитывала его мнение в процессе выдачи сертификата газопроводу «Северный поток-2» перед подачей газа в европейскую трубопроводную систему.

Симферополь, Валентин Карамазов

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