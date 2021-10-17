Протестующая Горловка вслед за Донецком заблокировала в гостинице миссию ОБСЕ в Донбассе

В Горловке протестующие против похищения украинскими диверсантами наблюдателя СЦКК ЛНР заблокировали вход в местную гостиницу «Родина», где находится база передового патрулирования СММ ОБСЕ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на информацию от местных жителей сообщает горловский блогер Егор Воронов.

В данный момент устанавливаются палатки, подвозятся дрова, тёплая одежда и пропитание. К длительному блокированию здания приготовились несколько десятков человек.

Проблема для СММ ОБСЕ заключается в том, что её джипы не смогут выехать с территории для выполнения своей основной миссии по наблюдению за действиями армии ДНР и ЛНР. Отметим, что отчёты ОБСЕ отличаются необъективностью, украинская сторона никогда не обвиняется прямо в ежедневных обстрелах Донбасса.

Кроме того, ОБСЕ никак не отреагировала на дерзкое похищение украинцами луганского наблюдателя, у которого имелся на руках выданный самими европейцами мандат, гарантирующий неприкосновенность.

Напомним, что двумя днями ранее протестующие заблокировали штаб-квартиру СММ ОБСЕ в отеле «Park Inn» в Донецке в связи с похищением представителя ЛНР в СЦКК.

Представительство ОБСЕ в Донецке вынуждено было приостановить свою миссию.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.21

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