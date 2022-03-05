Армия ЛНР освободила офицера СЦКК, захваченного в 2021 году украинскими диверсантами

Офицер СЦКК ЛНР при наблюдательной миссии ОБСЕ Андрей Косяк, захваченный в октябре прошлого года украинской диверсионно-разведывательной группой, сегодня был освобождён бойцами армии Донбасса в Старобельске.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», журналисты выяснили, как с ним обращались украинские военные.

Офицер ЛНР провёл в плену 143 дня в Старобельском СИЗО.

«Условия были жёсткие, меня кинули как собаку рядом с какой-то помойной ямой и военнослужащие начали рвать меня на сувениры – сорвали погоны, повязку СЦКК», – рассказал Андрей Косяк.

Напомним, в октябре 2021 года в городах Донбасса прошли митинги перед зданиями миссии ОБСЕ, которая никак не отреагировала на похищение официального наблюдателя.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»