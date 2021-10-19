Министр обороны Украины заявил о полной готовности армии к войне с Россией

Глава Минобороны Украины Андрей Таран заявил о готовности вооружённых сил Украины к полномасштабной войне с Российской Федерацией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал после встречи в Киеве с министром обороны США Ллойдом Остином, где американский генерал заявил о «виновности Москвы» в развязывании войны в Донбассе.

«Что у нас есть для остановки российской агрессии? У нас есть главное – у нас есть вооруженные силы, которые подготовлены, прошли суровую выучку во время войны с российскими оккупантами, и мы готовы и дальше защищать нашу родину...

Что мы ожидаем от США? Мы ожидаем, что США и в дальнейшем будут поддерживать нашу независимость, нашу территориальную целостность и всеми доступными методами сдерживать Россию от дальнейшего распространения агрессии, от дальнейшего распространения вооруженного конфликта и перерастания его в полномасштабную войну. Способы влияния США – это и дипломатические, и военные, это помощь нам военно-техническая. Это всё то, что мы на сегодняшний день получаем от США», – приводит слова Тарана «ПолитНавигатор».



Симферополь, Валентин Карамазов



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