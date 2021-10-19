Прибывший в Киев глава Пентагона обвинил Россию в начале войны в Донбассе

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия начала конфликт в Донбассе, а сейчас препятствует его мирному разрешению. Такое заявление прозвучало на совместном брифинге министра обороны США с украинским коллегой Андреем Тараном в Киеве.

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию», – сказал Остин (цитата по ТАСС). Он обвинил Москву в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины.

Глава Пентагона пообещал сделать все возможное для поддержки Украины и защиты ее территориальной целостности.

Таран, в свою очередь, заявил, что Киев рассчитывает на дальнейшую поддержку своей независимости со стороны Вашингтона и сдерживания России «от дальнейшего распространения агрессии». По его словам, украинские власти готовы принять различную помощь от США – как дипломатическую, так и военно-техническую.

Министр обороны Украины также сообщил о разработке двумя странами «дорожной карты» по реализации подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения о партнерстве в сфере обороны.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что Москва не является стороной конфликта в Донбассе и выступает за полное выполнение Минских соглашений от 2015 года, которые она подписывала в качестве посредника в процессе мирного урегулирования.

Надо отметить, что в преддверии визита в Москву заместителя госсекретаря США Викторией Нуланд Кремль обвинил президента Украины Владимира Зеленского в срыве Минских соглашений. По итогам переговоров по урегулированию в Донбассе с Нуланд замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что американская сторона подтвердила безальтернативность Минских соглашений.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 19.10.21

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