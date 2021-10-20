«Очередь из катафалков в киевский крематорий составляет два часа» – глава комитета Рады

Быстрое распространение коронавируса на Украине приводит к проблемам с оказанием своевременной медицинской помощи и резкому росту смертности. В частности, киевский крематорий уже не справляется с приёмом умерших от ковида.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по здравоохранению Михаил Радуцкий.

«Украина на сегодняшний день имеет в сутки более 18-ти тысяч заболевших ковидом. Украина – вторая страна сверху по количеству погибших. 436 человек умерли за прошлые сутки. В позапрошлые сутки более 500 человек.

Очередь из катафалков в киевский крематорий сегодня составляет порядка двух часов», – рассказал он и призвал депутатов подать гражданам пример соблюдения противоковидных мер.

«Уважаемые коллеги, обращаюсь к вам, лично к руководству Верховной рады Украины – коллеги, мы не можем требовать от людей беречь свое здоровье, мы не можем требовать от людей выполнять требования карантинных ограничений, если мы сами их нарушаем. Коллеги, 80% Верховной рады не понимают, что масочный режим – это обязательно к исполнению», – приводит слова Радуцкого «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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