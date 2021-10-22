Украина пытается догнать Россию по суточной заболеваемости и смертности от ковида

На Украине в последние дни фиксируют новые антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по данным Минздрава, страна уверенно приближается к самым высоким показателям за всё время пандемии (около 30 тысяч заболевших в сутки).

Так, позавчера количество новых заболевших составило 22,4 тысячи человек, умерших – 546.

За прошлые сутки зафиксировано 23785 новых случая COVID-19. Госпитализированы – 5141. Умерли – 614.

Недавно сообщалось, что очередь из катафалков в киевский крематорий составила от двух до трёх часов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.10.21

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