Украина пытается догнать Россию по суточной заболеваемости и смертности от ковида

На Украине в последние дни фиксируют новые антирекорды по заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по данным Минздрава, страна уверенно приближается к самым высоким показателям за всё время пандемии (около 30 тысяч заболевших в сутки).
Так, позавчера количество новых заболевших составило 22,4 тысячи человек, умерших – 546.
За прошлые сутки зафиксировано 23785 новых случая COVID-19. Госпитализированы – 5141. Умерли – 614.
Недавно сообщалось, что очередь из катафалков в киевский крематорий составила от двух до трёх часов.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 22.10.21
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