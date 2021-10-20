Крымчанин хранил под кроватью авиабомбу

Житель Симферополя хранил под кроватью бомбу времен Второй мировой войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, мужчина нашел авиационную бомбу в поле в окрестностях крымской столицы и принес ее домой. А на следующий день к нем совершенно случайно наведался участковый. И обнаружил под кроватью боеприпас длиной 80 см и диаметром 24 см.

Поскольку бомба была сработана лишь частично, она все еще представляет опасность. Поэтому сотрудник полиции вызвал взрывотехников. Находку направили на экспертизу, по итогам которой будет решен вопрос о привлечении крымчанина к ответственности.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 20.10.21

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