Житель Сахалина выставил на продажу найденную на пляже авиабомбу

На Сахалине мужчина нашел на пляже авиабомбу и унес ее к себе домой, где попытался продать. Об этом сообщает astv.ru.
Снаряд обнаружил накануне житель села Яблочное Холмского района. Предположительно, речь идет об авиационной бомбе времен Второй мировой войны с отгнившим хвостовиком.
Вечером мужчина унес находку к себе домой и выложил ее фото в местные паблики с объявлением о продаже.
Правоохранительные органы установили личность нашедшего бомбу и нагрянули по месту жительства. Известно, что сейчас снаряд находится вне жилого помещения. Ожидается прибытие саперов.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
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