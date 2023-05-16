В Башкирии в пункте приема металлолома нашли авиабомбу

В Башкирии в пункте приема металлолома обнаружили авиабомбу. Местный житель забрал ее с территории заброшенной воинской части.

Инцидент произошел в городе Белебее. Рабочий компании, занимающейся разбором старых зданий на стройматериалы, нашел металлический серый предмет с «хвостом» на территории расформированной в 2011 году воинской части, передает телеграм-канал Shot.

Мужчина транспортировал бомбу в пункт металлолома и собирался ее разобрать. В этот момент на базу приехали с проверкой сотрудники правоохранительных органов.

Подозрительный объект обследовали кинологи, собака учуяла наличие взрывчатых веществ. В настоящее время на месте работают саперы-взрывотехники. Опасный район оцепили. Отмечается, что поблизости нет жилых домов.

На днях в Уфе в пункте приема металлолома сдетонировал взрыватель артснаряда. В результате один человек погиб. Предположительно, в тот момент он разбирал боеприпас на детали.

Уфа, Зоя Осколкова

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