В Уфе при взрыве погиб работник пункта приема металлолома

В Уфе на пункте приема металлолома сдетонировал взрыватель артснаряда. В результате один человек погиб. Следственный комитет проводит проверку.

Инцидент произошел накануне на территории пункта приема металла в микрорайоне «Нижегородка». По данным правоохранителей, причиной взрыва стал сдетонировавший боевой снаряд.

От полученных травм скончался 55-летний рабочий. Предположительно, в тот момент он разбирал боеприпас на детали.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии. Проводится доследственная проверка.

Уфа, Зоя Осколкова

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