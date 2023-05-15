В Уфе при взрыве погиб работник пункта приема металлолома

В Уфе на пункте приема металлолома сдетонировал взрыватель артснаряда. В результате один человек погиб. Следственный комитет проводит проверку.
Инцидент произошел накануне на территории пункта приема металла в микрорайоне «Нижегородка». По данным правоохранителей, причиной взрыва стал сдетонировавший боевой снаряд.
От полученных травм скончался 55-летний рабочий. Предположительно, в тот момент он разбирал боеприпас на детали.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии. Проводится доследственная проверка.
Уфа, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube