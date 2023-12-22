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Пятница, 22 декабря 2023, 15:40 мск

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Житель Кубани сдал на металлолом авиабомбу времен ВОВ

Житель Кубани нашел в лесу авиабомбу времен Великой Отечественной войны и сдал ее на металлолом. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Росгвардии по региону.

Мужчина обнаружил металлический предмет неподалеку от станицы Холмской. Он решил, что это ржавый огнетушитель, и отнес находку в пункт приема металла. Там сразу позвонили в правоохранительные органы.

«Прибывшие на место специалисты ОМОН «Шторм-Юг» (на транспорте) идентифицировали находку – осколочно-фугасная авиационная бомба АО-10сч периода Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

Боеприпас вывезли в карьер и уничтожили.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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