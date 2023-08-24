В Балтийске во время ремонта ливневки обнаружили авиабомбу времен ВОВ

В Калининградской области рабочие обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Управление по делам ГО и ЧС Балтийска.

Страшную находку сделали строители, когда прокладывали ливневую канализацию в жилом районе Балтийска. Они увидели похожий на снаряд предмет и доложили в экстренные службы. На место прибыли правоохранители и оцепили территорию.

Кроме того, жителей близлежащих домов эвакуировали в целях безопасности.

Взрывотехники определили, что это фугасная авиационная бомба ФАБ-100. Ее мощность составляет 100 кг в тротиловом эквиваленте. Боеприпас вывезут на один из военных полигонов и уничтожат.

Калининград, Зоя Осколкова

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