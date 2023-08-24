В Балтийске во время ремонта ливневки обнаружили авиабомбу времен ВОВ

В Калининградской области рабочие обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Управление по делам ГО и ЧС Балтийска.
Страшную находку сделали строители, когда прокладывали ливневую канализацию в жилом районе Балтийска. Они увидели похожий на снаряд предмет и доложили в экстренные службы. На место прибыли правоохранители и оцепили территорию.
Кроме того, жителей близлежащих домов эвакуировали в целях безопасности.
Взрывотехники определили, что это фугасная авиационная бомба ФАБ-100. Ее мощность составляет 100 кг в тротиловом эквиваленте. Боеприпас вывезут на один из военных полигонов и уничтожат.
Калининград, Зоя Осколкова
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