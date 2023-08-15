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NewDayNews.ru

Вторник, 15 августа 2023, 15:31 мск

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В Новгородской области нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Новгородской области обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Неразорвавшуюся авиабомбу нашли при проведении дорожных работ недалеко от города Холм.

Саперы провели операцию по обезвреживанию снаряда весом 250 кг. Для этого в Новгородскую область прибыл пиротехнический расчет Невского спасательного центра.

Авиабомбу транспортировали на специальный полигон, где уничтожили. Подрыв прошел в штатном режиме, добавили в МЧС.

Великий Новгород, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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