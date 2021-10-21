Обратная реакция: в крымских гостиницах почти не осталось мест на первую неделю ноября

В Крыму отмечается небывалый для этого времени года ажиотаж: места в отелях и гостиницах разбирают, как горячие пирожки.

Как уже сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин подписал указ о объявлении нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Жителей России попросили на это время остаться дома – своеобразные каникулы вводятся для того, чтобы разорвать интенсивные социальные связи и снизить темпы распространения коронавируса. Однако многие россияне выбирают прямо противоположный вариант и с бешенной скоростью бронируют места на черноморских курортах и в других туристических центрах.

Например, в популярных отелях Крыма на первую неделю ноября раскуплены уже почти все номера. Так, Мрия сегодня может предложить только делюкс с окнами на северную сторону и виллы по цене от 1,5 млн (на двоих за 8 ночей).

В ялтинской Ореанде, позиционирующей себя как 5-звездная гостинца, раскуплены все люксы и апартаменты. Самые дешевые номера – двухместные стандарты – предлагаются по цене 100 тысяч за 8 ночей.

В еще одном популярном отеле Ялты – претендующем на 3 звезды «Бристоле» на период с 30 октября по 7 ноября вообще нет свободных номеров. Похоже, что места раскупили еще до введения дополнительных выходных, так как отель предлагает варианты брони до 3 ноября (осталось несколько номеров) и с 7 ноября.

Даже в самом дорогом отеле Судака (городе, не очень привлекательном для туристов в это время года) «Солдайе» в данный момент на указанный период свободно всего 6 номеров из 76.

Напомним, с 25 октября заселиться в любую крымскую гостиницу можно будет только после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, а также отрицательных результатов ПЦР-теста, который действителен не более 7 дней.

Симферополь, Лиана Макоба

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