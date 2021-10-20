В Крыму вводят QR-коды и отправляют пожилых под «домашний арест»

В Крыму с 25 октября вводятся QR-коды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк подписал указ о внесении изменений в указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года No63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». Главным изменением является введение QR-кода, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание. Без них нельзя будет попасть в рестораны, кафе, столовые, бары, фудкорты, клубы, дискотеки, СПА-салоны, фитнес-центры, театры, библиотеки, музеи и прочие организации.

В театрах, кинотеатрах, цирке, концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях должно быть заполнено не более 50% от общего количества посадочных мест.

Без QR-кода запрещено размещение лиц старше 18 лет в гостиницах, отелях, санаторно-курортных организациях и других объектах туристической сферы.

Людям старше 65 лет с 25 октября и до особого распоряжения запрещено покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

Работодатели должны перевести таких сотрудников на дистанционную работу. Исключение делается только для тех, чье непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования организаций, а также медицинских работников, сотрудников организаций социального обслуживания, Роспотребнадзора и привлеченных к проведению Всероссийской переписи населения. В этом случае у них должны быть сертификаты о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-код.

Симферополь, Олег Яковенко

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