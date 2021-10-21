Число инфицированных ковидом в Крыму превысило 90 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрирован 621 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 17 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 90 тысяч 80 зараженных, что составляет почти 5% от официальной численности населения республики. Жертвами ковида стали 2 тысячи 837 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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