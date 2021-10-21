Число инфицированных ковидом в Крыму превысило 90 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрирован 621 новый случай коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 17 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 90 тысяч 80 зараженных, что составляет почти 5% от официальной численности населения республики. Жертвами ковида стали 2 тысячи 837 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 21.10.21
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