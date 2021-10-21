Глава Крыма объявил мини-локдаун

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о введении дополнительных нерабочих дней.

« Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в соответствии с указом президента объявлены в Республике Крым выходными, с сохранением заработной платы работников, – заявил Аксенов. – Глава государства четко обозначил главные цели данной меры: максимально защитить жизнь и здоровье граждан, сбить пик новой волны эпидемии. Чтобы эти цели были достигнуты, всем нам очень важно проявить ответственность, терпение и дисциплину.



Убедительно прошу с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям, воздержаться в выходные дни от массовых выездов на природу или в другие регионы, отдыха в больших компаниях, сократить контакты и, конечно, соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности – они просты и хорошо известны всем.



Есть только один самый надежный способ защитить себя и близких от болезни – это вакцинация. Если вы еще не вакцинировались, не откладывайте это в долгий ящик. Чем больше число вакцинированных, тем лучше эпидемиологическая ситуация, тем быстрее появится возможность снять ограничения и вернуться к привычному ритму жизни».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суточная выявляемость коронавируса в Крыму превысила 600 случаев в день. И крымчане опасаются, что мини-локдаун только ухудшит ситуацию:

«Вы, конечно, не знаете, что все билеты в Крым распроданы. Мы пытаемся в Крыму остановить вирус, а сейчас весь материк прилетит к нам на внеплановые выходные, и к концу месяца у нас будет более 700 больных. Конечно, если руководство Крыма срочно не примет меры для защиты своих людей», – пишут одни главе республики в соцсетях.

«Почему не с 23-го? Разве Крым не в зоне риска? Мы на 5 месте по РФ, это не сложная ситуация???» – возмущаются другие.

«Введите QR-коды только для приезжих! – требуют третьи. – Мы, местные, и так страдаем. В июле была такая же статистика, но все молчали – и правительство, и народ. Сейчас до этих выходных ни покушать нормально не сходить, вообще ничего. Может быть такое, чтобы крымский человек хоть в чем-то имел преимущество? Летом на море не поедешь, не отдохнёшь – все отдыхайки и цены космические, ни скидок для крымчан, ничего. На машине быстро съездил искупнуться и пока. И сильно на пляже или где-то на экскурсии не побудешь, ибо не знаешь, что привезли эти отдыхайки. У меня нет в Крыму ни одного крымского знакомого, кто имел бы бизнес на море или хотя бы комнатку. Все, что стоит на ЮБК, – это покупают и имеют приезжие или украинские граждане».

Напомним, QR-коды вводятся в Крыму с 25 октября.

Симферополь, Лиана Макоба

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