В Крыму закрывают популярные туристические маршруты

На Южном берегу Крыма закрывают три популярных туристических маршрута.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 23 октября будет запрещен доступ на Боткинскую, Штангеевскую и Таракташскую тропы. Ограничения вводят для того, чтобы очистить скальные участки от нависающих камней.

Напомним, эти маршруты находятся в ведении ФГБУ «Заповедный Крым» и для прохода по ним необходимо получать разрешительные документы.

«На сайте закроем возможность оформления пропуска на эти маршруты до приведения их в рабочее состояние, – сообщили в ФГБУ. – Посещение до открытия опасно для жизни. О завершении работ сообщим в соцсетях и на сайте».

А для того, чтобы туристы не пробрались на тропы тайком, маршруты будут патрулировать инспекторы.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 22.10.21

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