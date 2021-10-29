В Крыму закрыли для посещения популярный ландшафтный парк и ряд лесничеств

В Крыму закрыли для посещения ландшафтно-рекреационный парк «Урочище Кизил-Коба».

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве экологии и природных ресурсов РК, ограничения введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и будут действовать пока до 5 ноября. То есть, в ближайшие дни входить и въезжать на территорию парка запрещено.

Аналогичный запрет распространяется на 10 лесничеств, в том числе Симферопольское, Судакское, Бахчисарайское, Белогорское, Алуштинское.

Кроме того, с 1 ноября запрещены организованные экскурсии в природных заповедниках Опук и Казантип. Для самостоятельного посещения эти территории открыты.

Напомним, с 23 октября запрещен доступ на Боткинскую, Штангеевскую и Таракташскую тропы в окрестностях Ялты. Ограничения введены для того, чтобы очистить скальные участки от нависающих камней.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.10.21

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