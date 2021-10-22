В Севастополе возбудили несколько уголовных дел по факту обнаружения ребенка на мусорной площадке

В Севастополе возбудили несколько уголовных дел по факту обнаружения 9-летнего ребенка на мусорной площадке.

Как уже сообщал «Новый День», грязного и замерзшего ребенка обнаружила женщина, гулявшая на улице Муромской с собакой. Девочка рассказала, что родители приехали в Севастополь из Москвы, но выпивают. Поэтому семья живет в заброшенных зданиях. В школу она не ходит, так как нет ни одежды, ни тетрадей с ручками. Выяснилось, что нее есть 7-летний брат, а семья состоит на учете в органах профилактики, которые не предприняли мер, чтобы ребенок посещал школу и не ночевал на улице.

Одно из уголовных возбуждено по факту халатности должностных лиц, другое – в отношении матери детей, которых сразу же изъяли из семьи.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 22.10.21

В знаменитый крымский парк вернулись павлины. / В Севастополе зарегистрирован первый случай микст-инфекции гриппа и коронавируса. / Аксенову снова указали, кто в Крыму хозяин. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»