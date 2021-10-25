В правительстве Крыма считают, что локдаун увеличит доходы общепита

Владельцы заведений общепита в Крыму не понесут никаких убытков во время локдауна. Такой вывод можно сделать из сегодняшнего заявления вице-премьера РК Ирины Кивико.

Как уже сообщал «Новый День», с сегодняшнего дня Крым перешел в режим жизни по QR-кодам, а заведениям общепита вдобавок ко всему запретили работать с 23 до 8 часов.

По словам Кивико, в течение недели совместно с налоговой службой будет проведен анализ выручки по крупным заведениям. «Потому что в предыдущий раз мы проводили такой анализ в предыдущем году: оказалось, что за счет доставки на дом и реализации вне помещения был рост выручки», – заявила вице-премьер.

Это заявление идет вразрез с данными Крымстата, согласно которым убытки крупных организаций общественного питания и мест размещения за первые 10 месяцев 2020 года превысили 840 млн рублей. А для многих малых и средних заведений прошлогодний локдаун и вовсе обернулся катастрофой: закрылось каждое третье из них.

О резком падении выручки в общепите заявили и в соседнем Севастополе, где QR-коды ввели на 10 дней раньше. В итоге к сегодняшнему дню число посетителей кафе, ресторанов, фудкоров и так далее сократилось на 80%, а из сферы начали массово уходить сотрудники, которые предпочитают найти работу в более стабильных отраслях.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.10.21

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