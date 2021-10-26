Президентский рейтинг Зеленского ускорил падение

Команде Владимира Зеленского не удалось удержать рейтинг своего шефа от падения, несмотря на все репрессивные меры против политических оппонентов и неугодных СМИ.

Сегодня за него готовы проголосовать только 25,7% украинцев, определившихся с выбором будущего президента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют последние результаты опроса, проведенного украинским Центром Разумкова.

Отмечается, что в июле за Зеленского готовы были голосовать 32,4% опрошенных. Таким образом, за три месяца его рейтинг упал более, чем на 6%.

Между тем, рейтинг его ещё недавно ближайшего соратника, а ныне опального экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова поднялся за несколько недель – с 2,2 до 8,8%.

Среди давно известных политиков, за Петра Порошенко готовы голосовать 14% респондентов, Юрия Бойко – 11,7%, Юлию Тимошенко – 10,1%, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

По словам украинских экспертов, сейчас любая «свежая персона» на украинском политическом олимпе может «окончательно похоронить» президентские амбиции Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.10.21

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