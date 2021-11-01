Зеленский впервые обогнал Порошенко по антирейтингу

Число украинцев, которые ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за Владимира Зеленского на выборах президента, впервые превысило такие же показатели крайне непопулярного в «Незалежной» Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведённого украинским Центром Разумкова.

Так, если бы выборы президента проводились в ближайшее время, 31,9% украинцев проголосовали бы за кого угодно, только не за Владимира Зеленского. Вторым по антирейтингу идёт экс-президент Пётр Порошенко с 31,6%.

Напомним, согласно предыдущему опросу Центром Разумкова, команде Владимира Зеленского не удалось удержать рейтинг своего шефа от падения, несмотря на все репрессивные меры против политических оппонентов и неугодных СМИ.

Сегодня за Зеленского готовы проголосовать только 25,7% украинцев, определившихся с выбором будущего президента.

Отмечается, что в июле за Зеленского готовы были голосовать 32,4% опрошенных. Таким образом, за три месяца его рейтинг упал более, чем на 6%.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.11.21

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