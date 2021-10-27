В Севастополе установлен новый антирекорд по смертности от ковида

В Севастополе установлен очередной антирекорд по смертности от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в городе выявлено 337 новых случаев заболевания COVID-19. От инфекции скончались 16 человек в возрасте от 44 до 87 лет. По этому показателю Севастополь сравнялся с Крымом, где суточная выявляемость в 2 раза выше.

Отметим, что в целом на полуострове за сутки выявлено более 1 тысячи вновь заболевших.

Всего с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 37 тысячи 642 человека. Жертвами ковида стали 1 тысяча 299.

Севастополь, Лиана Макоба

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