В Севастополе рванула вверх смертность от коронавируса

Смертность от коронавируса в Севастополе за сутки выросла почти в 2 раза и достигла уровня регионов с населением в 3 – 4 млн человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, за 27 октября зарегистрировано 345 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 28 человек в возрасте от 62 до 85 лет. Накануне сообщалось о 16 умерших.

По смертности от коронавируса Севастополь достиг уровня регионов с населением в несколько раз выше, чем в городе, – Свердловской, Волгоградской, Челябинской, Иркутской областей, Пермского и Красноярского краев.

Всего с начала пандемии в Севастополе зафиксировано 37 тысяч 987, жертвами инфекции стали 1 тысяча 327 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 28.10.21

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